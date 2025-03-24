  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Nisan rotası

Nisan rotası

Fırtına’yı nisan ayında önemli bir fikstür bekliyor. 29 Mart’ta Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak yoğun tempo, kupadaki Bodrum maçı ile ligdeki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor derbileriyle sürecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nisan rotası

Teknik Direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni bir sayfa açan Trabzonspor, 29 Mart'ta Süper Lig'de Göztepe ile oynadıktan sonra nisan ayında birbirinden önemli maçlara çıkacak. Ligin flaş ekiplerinden Göztepe ile Papara Park'ta karşılaşacak bordo-mavililer, daha sonra 2 Nisan Çarşamba günü en önemli hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mesaisine çıkacak. Fatih Tekke'nin takımı, yine kendi evinde oynayacağı mücadelede Bodrum FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililer daha sonra rotasını Süper Lig'e kırarak arka arkaya iki önemli derbi müsabakası oynayacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6 Nisan'da İstanbul'da konuk olacak Trabzonspor, hemen bir hafta sonra da Karadeniz derbisinde Ç.Rizespor'la sahasında karşılaşacak. Bu sezon zirve yarışından erken kopan Fırtına, hem taraftarlarına özür dileme adına hem de sezonun kalan kısmı için bu iki derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

GEÇEN SENE KAZANDI

Bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyet alamayan Trabzonspor'da gözler Kadıköy'deki derbide olacak. Bordo-mavililer son derbi zaferini geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle almıştı. Karadeniz devi Süper Lig'de çıktığı son 6 derbide kazanamadı.

1 HAFTADA 3 MAÇ

Milli ara sonrası Trabzonspor, 1 haftada 3 resmi maça çıkacak. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, 29 Mart Cumartesi günü ligde Göztepe ile başlayacağı mesaisini 2 Nisan Çarşamba günü kupadaki Bodrum FK mücadelesiyle sürdürecek. 6 Nisan Cumartesi günü de İstanbul'da Fenerbahçe ile önemli bir derbi mücadelesi olacak.

GÖZTEPE DİREKT RAKİP

Fırtına, sahasında konuk edeceği Göztepe'yi mağlup ederek puan durumunda rakibinin üstüne çıkmayı amaçlıyor. Ligde ilk 5'e girmeyi hedefleyen bordo-mavililer, direkt rakibi olan Göztepe'yi de böylece geçmeyi planlıyor.

TECRÜBE FAKTÖRÜ

Milli arada takımıyla daha fazla antrenman yapma şansı bulan Teknik Direktör Fatih Tekke, kadrodaki tecrübeli oyunculardan faydalanmayı planlıyor. Stoperde Stefan Savic, orta sahada John Lundstram, hücumda da Nwakaeme ve Vişça gibi isimlerin takım üzerinden olumlu etki bırakması hedefleniyor. Fatih Tekke'nin sezonun kalan kısmında deneyimli yıldızlardan sıkça yararlanması bekleniyor.

ÇİFT İDMANLA DEVAM EDİLDİ

Trendyol Süper Lig'de 29. Haftada 29 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlayacak Trabzonspor çalışmalarını çift idmanla sürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah saatlerinde kuvvet ve koşu çalışması yapan bordo-mavililer, akşam saatlerinde ise taktik ağırlıklı bir program izledi.

OZAN TUFAN'A MESAJ

Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı. Bordo-mavililerin resmi hesaplarından 30 yaşına basan başarılı futbolcu için "Bugün 11 numaralı oyuncumuz Ozan Tufan'ın doğum günü. Mutlu yıllar Ozan!" mesajı yayınlandı. Fatih Tekke ve takım arkadaşları da Ozan'ı kutladı.

GÖZTEPE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Bordo mavililerin Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri bugün itibarıyla satışa çıkıyor. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Göztepe maçının bilet satışının bugün saat 11.00 itibarıyla başlayacağı ifade edildi.

G.Saray'da rota Pavlovic! Resmi teklif...
F.Bahçe'den flaş transfer! Maximin'in yerine...
DİĞER
Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM'de: CHP'nin Paris "party"sindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
G.Saray'dan İlkay hamlesi!
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 24 Mart Pazartesi 2025 07:40
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 01:58
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 01:57
Belçika rahat kazandı! Belçika rahat kazandı! 01:28
İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! 01:27
İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! İtalya'yı eleyen Panzerler yarı finalde! 01:22
Daha Eski
Belçika rahat kazandı! Belçika rahat kazandı! 01:17
Mourinho'ya UFC maçında sevgi seli Mourinho'ya UFC maçında sevgi seli 01:04
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik 01:02
İşte Uluslar A Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz! İşte Uluslar A Ligi'nde muhtemel rakiplerimiz! 00:52
Montella: Gurur duyuyorum! Montella: Gurur duyuyorum! 00:52
F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu! F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu! 00:52