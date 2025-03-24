Nisan rotası

Teknik Direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni bir sayfa açan Trabzonspor, 29 Mart'ta Süper Lig'de Göztepe ile oynadıktan sonra nisan ayında birbirinden önemli maçlara çıkacak. Ligin flaş ekiplerinden Göztepe ile Papara Park'ta karşılaşacak bordo-mavililer, daha sonra 2 Nisan Çarşamba günü en önemli hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mesaisine çıkacak. Fatih Tekke'nin takımı, yine kendi evinde oynayacağı mücadelede Bodrum FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililer daha sonra rotasını Süper Lig'e kırarak arka arkaya iki önemli derbi müsabakası oynayacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6 Nisan'da İstanbul'da konuk olacak Trabzonspor, hemen bir hafta sonra da Karadeniz derbisinde Ç.Rizespor'la sahasında karşılaşacak. Bu sezon zirve yarışından erken kopan Fırtına, hem taraftarlarına özür dileme adına hem de sezonun kalan kısmı için bu iki derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

GEÇEN SENE KAZANDI

Bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyet alamayan Trabzonspor'da gözler Kadıköy'deki derbide olacak. Bordo-mavililer son derbi zaferini geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle almıştı. Karadeniz devi Süper Lig'de çıktığı son 6 derbide kazanamadı.

1 HAFTADA 3 MAÇ

Milli ara sonrası Trabzonspor, 1 haftada 3 resmi maça çıkacak. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, 29 Mart Cumartesi günü ligde Göztepe ile başlayacağı mesaisini 2 Nisan Çarşamba günü kupadaki Bodrum FK mücadelesiyle sürdürecek. 6 Nisan Cumartesi günü de İstanbul'da Fenerbahçe ile önemli bir derbi mücadelesi olacak.

GÖZTEPE DİREKT RAKİP

Fırtına, sahasında konuk edeceği Göztepe'yi mağlup ederek puan durumunda rakibinin üstüne çıkmayı amaçlıyor. Ligde ilk 5'e girmeyi hedefleyen bordo-mavililer, direkt rakibi olan Göztepe'yi de böylece geçmeyi planlıyor.

TECRÜBE FAKTÖRÜ

Milli arada takımıyla daha fazla antrenman yapma şansı bulan Teknik Direktör Fatih Tekke, kadrodaki tecrübeli oyunculardan faydalanmayı planlıyor. Stoperde Stefan Savic, orta sahada John Lundstram, hücumda da Nwakaeme ve Vişça gibi isimlerin takım üzerinden olumlu etki bırakması hedefleniyor. Fatih Tekke'nin sezonun kalan kısmında deneyimli yıldızlardan sıkça yararlanması bekleniyor.

ÇİFT İDMANLA DEVAM EDİLDİ

Trendyol Süper Lig'de 29. Haftada 29 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlayacak Trabzonspor çalışmalarını çift idmanla sürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah saatlerinde kuvvet ve koşu çalışması yapan bordo-mavililer, akşam saatlerinde ise taktik ağırlıklı bir program izledi.

OZAN TUFAN'A MESAJ

Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı. Bordo-mavililerin resmi hesaplarından 30 yaşına basan başarılı futbolcu için "Bugün 11 numaralı oyuncumuz Ozan Tufan'ın doğum günü. Mutlu yıllar Ozan!" mesajı yayınlandı. Fatih Tekke ve takım arkadaşları da Ozan'ı kutladı.

GÖZTEPE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Bordo mavililerin Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri bugün itibarıyla satışa çıkıyor. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Göztepe maçının bilet satışının bugün saat 11.00 itibarıyla başlayacağı ifade edildi.