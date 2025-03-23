Trabzonspor eridi

Fatih Tekke'nin gelmesinin ardından karamsar tablonun dağıldığı Trabzonspor bu sezon hedeflerinin çok uzağında kaldı. Ligde zirveden uzaklaşılması, Avrupa'ya veda ve oynanan etkisiz futbol nedeniyle takımda büyük değer düşüşleri yaşandı. Transfermarkt Türkiye yeni bir güncellemeye gitti ve Fırtına'da 12 futbolcu değer kaybı yaşadı. Bordo-mavili ekipte birçok yıldız isim, ciddi oranda piyasa düşüşüyle karşı karşıya kaldı. İşte değer kaybı yaşayan futbolcular:

Uğurcan Çakır 8 milyon

KAPTAN Uğurcan Çakır'ın piyasa değeri değişmeyerek 8 milyon euro'da kaldı. 28 yaşındaki eldiven Süper Lig'in en değerli 30 futbolcusu arasında yer aldı. 1.91 boyundaki futbolcunun piyasa değeri, 2021'de 19 milyon euro'ya kadar çıkmıştı.

DEĞERİ DÜŞEN FUTBOLCULAR

Onur Çevikkan 100 bin euro düşüş (Yeni değeri: 1.2 milyon euro) Taha Tepe 50 bin euro düşüş (Yeni değeri: 100 bin euro) Serdar Saatçi 500 bin euro düşüş (Yeni değeri: 3 milyon euro) Stefan Savic 200 bin euro düşüş (Yeni değeri: 1.1 milyon euro) Hüseyin Türkmen 25 bin euro düşüş (Yeni değeri: 150 bin euro) Okay Yokuşlu 300 bin euro düşüş (Yeni değeri: 2.7 milyon euro) Lundstram 400 bin euro düşüş (Yeni değeri: 3.2 milyon euro) Vişça 200 bin euro düşüş (Yeni değeri: 1.6 milyon euro) Enis Destan 300 bin euro düşüş (Yeni değeri: 3 milyon euro) Ozan Tufan 100 bin euro düşüş (Yeni değeri: 2.4 milyon euro) Nwakaeme 200 bin euro düşüş (Yeni değeri: 800 bin euro) Draguş 200 bin euro düşüş (Yeni değeri: 3.8 milyon euro)

Banza ilk 10 arasında

TRENDYOL Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusu arasında ise Trabzonspor'dan Simon Banza yer aldı. 28 yaşındaki Demotratik Kongolu forvetin güncel piyasa değeri 15 milyon euro oldu. Ancak 2027'de Braga'da tam 18 milyon euro'yu görmüştü.