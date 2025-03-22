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Haberler Trabzonspor Trabzonspor zorlu virajda

Trabzonspor zorlu virajda

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda yenerek hem dış sahadaki 300 günlük galibiyet özlemini noktalayan, hem de Fatih Tekke ile çıktığı ilk mücadeleden zaferle ayrılarak moral bulan Trabzonspor'u milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor zorlu virajda

Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda yenerek hem dış sahadaki 300 günlük galibiyet özlemini noktalayan, hem de Fatih Tekke ile çıktığı ilk mücadeleden zaferle ayrılarak moral bulan Trabzonspor'u milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz devi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 gün içinde Göztepe, Bodrum ve Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak

Derbi ile sona erecek

BORDO-mavililer önce ligde 29 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Ardından 2 Nisan Çarşamba günü Türkiye Kupası'nde tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek finalde Bodrum FK ile karşılaşacak. Fırtına, 6 Nisan Pazar günü de ezeli rak

Kupada büyük şans

LIGI bitirebileceği en iyi yerde noktalamanın hesaplarını yapan Trabzonspor, Avrupa'ya gitmenin yolu olarak da Türkiye Kupası'nı görüyor. Bordo-mavililer, Bodrum FK karşısında galip gelerek yarı final biletini almayı ve kupa hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Fatih Tekke de milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek camiada güven ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Hedef üst sıralar, tırmanış zamanı

FIRTINA, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 35 puanla 9. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, attığı 43 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü. Takım, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirilmesiyle birlikte üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kazanırsa sıçrayış yapabilir

SEZON boyunca puan sıralamasında 15. ile 8. basamak arasında gidip gelen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu girdaptan çıkmayı amaçlıyor. Karadeniz devi, 29. haftada 6. sıraya yükselme şansını da elde edebilir. Fırtına, Göztepe karşısında alacağı galibiyetle 37 puanla 7. sıradaki rakibini geride bırakmayı ve üst sıralara tırmanma hedefini gerçekleştirmeyi umuyor.

Savic ger

SAVIC'in milli arada takıma dönmesiyle defans kurgusunda ideale dönülecek. Geri dörtlüde Malheiro- Savic-Batagov-Mustafa'nın oynaması garanti. Hücum hattında Nwakaeme sakat olsa da önemli alternatifler var. Tekke için esas kritik bölge orta saha. Deplasman maçına Mendy-Lundstram-Ozan üçlüsüyle çıkan Fatih hoca, burada farklı opsiyonları deneyecek.

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