Trabzonspor Fatih Tekke ile siftah yapıyor! İşte Rams Başakşehir maçı 11'i...

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Hafta içi Şenol Güneş ile yolları ayırarak Fatih Tekke ile anlaşan bordo mavililer, Başakşehir'i mağlup edip, ilk deplasman galibiyetiyle yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen bordo- mavililer, dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında yine Başakşehir'i 1-0 yenerek elde etti. Deplasmanda 300 günlük galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, ligin ilk yarısında rakibini uzatmalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.

BÜYÜK FOBİ BİTMELİ

Karadeniz devinde gözler deplasman sıkıntısına çevrildi. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Deplasman maçlarında Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, Göztepe, Çaykur Rize, Alanyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Konyaspor'a mağlup oldu.

GENELDE 13-10 ÖNDE

Trabzonspor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul BB adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçın 13'ünde Fırtına, 10'unda Başakşehir galip geldi. 10 kez de beraberlik yaşandı. Karadeniz ekibi, söz konusu periyotta 46 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

İSTANBUL'DA 7 GALİBİYET

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 7, Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor deplasmanda 27 kez fileleri sarsarken; 20 gol yedi.

FIRTINA'DA SİFTAH ZAMANI

Fatih Tekke, teknik direktörlük yaptığı takımların başında çıktığı ilk maçlarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Tekke, daha önce 10 kez takım çalıştırdı. 3 kez İstanbul, 2 kez Denizli ve birer kez Erciyes, Bolu, Manisa, Bursa ve Alanya'yı çalıştıran 47 yaşındaki hoca, Fırtına ile ilk maçına çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR ZOR GEÇİYOR

Fırtına, dış sahada İstanbul ekibine son yıllarda galip gelmekte zorlandı. Rakibinin Süper Lig'e çıktığı ilk 5 sezonda İstanbul'dan galibiyetle dönenen bordo-mavililer, daha sonraki 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Rams Başakşehir: MUHAMMED, OPOKU, DUARTE, LIMA, BA, KEMEN, CRESPO, DENİZ, YUSUF, PIATEK, FIGUEIREDO

Trabzonspor: UĞURCAN, MALHEIRO, HÜSEYİN, BATAGOV, MUSTAFA, MENDY, LUNDSTRAM, ZUBKOV, CHAM, VISCA, BANZA