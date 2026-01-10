CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Stoper takviyesi planlayan Galatasaray'da Udinese'li Thomas Kristensen'in adı öne çıktı. İtalyan kulübü, transferde Nicolo Zaniolo şartını ortaya koydu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Sarı-kırmızılıların, Serie A temsilcisi Udinese'de forma giyen Thomas Kristensen için nabız yokladığı öğrenildi.

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da, 23 yaşındaki Danimarkalı savunmacı öne çıkan adaylardan biri oldu.

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Sezon başında Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Udinese ile temaslarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan dikkat çekici bir önerinin gelebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

İtalyan basınına göre, Udinese yönetimi Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu indirim sağlanması durumunda sarı-kırmızılılara kolaylık sağlamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Bonservis bedelinde indirime gidilmesi ve ödeme şartlarında esneklik sunulması halinde, Kristensen transferi için de kapıların açılabileceği belirtiliyor

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Haberde, iki kulüp arasındaki mevcut ilişkilerin bu süreci olumlu yönde etkileyebileceği vurgulanırken, Udinese'nin Kristensen için transfer izni vermeye hazır olduğu aktarıldı.

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

Galatasaray yönetiminin, Zaniolo ile birlikte Danimarkalı stoperin durumunu paket halinde değerlendirdiği, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından sürecin netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Galatasaray'a Udinese'den Kristensen'in transferinde Zaniolo şartı!

23 yaşındaki Danimarkalı stoper Thomas Kristen'in Udinese ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
