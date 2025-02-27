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Rebrov'un gözü Trabzon'da
Ukrayna Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Rebrov; Batagov, Sikan ve Zubkov'u takibe aldı. Özellikle son dönemde yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Ukrayna Ümit Milli Takım kaptanı Batagov'un A Milli Takım için davet alarak bir ilki yaşayabileceği belirtiliyor. Genç stoper daha önce A takım seviyesinde davet almamıştı. Sikan ve Zubkov'un da milli davet almaları bekleniyor.
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