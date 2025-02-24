Rekor transfer

Ara transfer döneminde 23 yaşındaki Danylo Sikan'ı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer eden Trabzonspor, 6 milyon euro bonservis ödedi. Böylece bordomavililerin kulüp tarihindeki en yüksek transfer yatırımlardan biri geldi.

YERLİ HAMLELER

Geleceğe dair umut veren genç isimleri transfer eden Trabzonspor'da bilhassa yerli futbolcular göze çarpıyor. Braga'dan gelen 21 yaşındaki Serdar Saatçı ve 19 yaşındaki Cihan Çanak'ın ileride hem Trabzonspor hem de Türk futbolu için potansiyelli oldukları vurgulanıyor. Özellikle Cihan Çanak'ın çocukluğundan beri Trabzonspor taraftarı olması dikkatlerden kaçmıyor.

POYRAZ EFE ETKİSİ

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Poyraz Efe Yıldırım son dönemde en çok heyecan veren genç yeteneklerden oldu. Ara transfer döneminde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralık giden 20 yaşındaki forvet oyuncusu Poyraz, golleriyle kısa sürede dikkat çekti.

U19 gurur veriyor

Geleceğe yatırım yaparak transferde önemli bir rota izleyen Trabzonspor'da aynı zamanda U19 takımı etkili oluyor. UEFA Gençlik Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u 1-0 yenerek eleyen bordo-mavililer son 16 turuna kaldı. Bu başarı Trabzonspor camiası ve Türk futbolu için büyük bir gurur kaynağı oldu.