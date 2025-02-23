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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten yeni transferler için dikkat çeken sözler!

Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten yeni transferler için dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı Teknik Direktör Şenol Güneş değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 21:38
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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten yeni transferler için dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmayı Teknik Direktör Şenol Güneş değerlendirdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Trabzon'da uzun zamandır bu kadar soğuk hava olmuyordu. Çalışanlarımız sahayı en iyi şekilde hazırladılar. Bugün şartlara her şekilde uyum sağlamalıydık. Saha, hava, hakem... Kazanmak önemliydi. Takım olarak savunup takım olarak hücum ettik. Biz bugün oynadık çarşamba günü Rize ile oynayacağız. Rize dün oynadı. Bazı oyuncuların dinlenme ihtiyacı var. İskenderun'da aldığımız beraberlik daha fazla ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

Yeni transferlerimiz kaliteli oyuncular. Hepsinin olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Sadece Folcarelli'nin bir sakatlığı var ama 1 hafta içinde düzeleceğini düşünüyorum. Yeni oyuncularımızın kaliteleri iyi ama daha da iyi olmaları lazım. Oynayan oyunculardan daha iyi olmaları lazım.

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