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Haberler Trabzonspor Sonuçtan üzgünüz

Sonuçtan üzgünüz

Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Beşiktaş'a karşı rakip oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Sonuçtan üzgünüz

Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Beşiktaş'a karşı rakip oldu. Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş'e maç öncesi sevgi seli vardı. Deneyimli hoca, "Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için" diye konuştu.

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