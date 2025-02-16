Ömer Üründül'den Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla galip ayrılırken karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül değerlendirdi. İşte o sözler...
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Bana göre dün yine Gedson, her zamanki gibi dinamoydu. Rashica da faydalıydı. Bakalım eğer Solskjaer fiziki gücü bitmiş Immobile'yi de kazanırsa kendisini kutlamak gerekir. Trabzonspor mücadele etti. Ama temel saha içi eksiklikleri çok. Zaten bugüne kadar tek deplasman galibiyetinin olmamasının nedeni de burada yatıyor.
Mustafa Eskihellaç, güçlü bir oyuncu ama kanat savunucusu özellikleri çok yetersiz. Yeni transferlerden Zubkov ve Danylo'nun kumaşları iyi. Bana göre şu anda Trabzonspor'un hücumu aktif hale getiren tek isim Nwakaeme... O da sakat. Banza ise gol atıyor. Ancak onun dışında hiçbir şey yapmıyor.
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