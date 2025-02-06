Kupada da kabus sürdü

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Mücadelede ev sahibi İskenderunspor'un gollerini 27 ve 55'inci dakikalarda Muhammet Beşir kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 50'de Batagov, 69'da ise Enis Destan'dan geldi. Fırtına bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, İskenderunspor da 2 puana yükseldi. Ev sahibi takım, İkinci Lig'de olsa da mücadelesi ile ayakta alkışlandı.

HEDEF 10. KEZ ALMAK

Trendyol Süper Lig'de bu sezon yarıştan kopan Karadeniz devinin en büyük hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 kez final oynarken, 9 kez de kupayı müzesine götürdü. İlk şampiyonluğunu 1976-77 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan Trabzonspor, toplamda 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

BİR İLERİ, İKİ GERİ

Fırtına, son dönemde aldığı farklı galibiyetlerle taraftarların özlediği hücum futbolunu sergilemişti. Alanyaspor, Antalyaspor ve Sivasspor karşısında elde edilen net skorlarla sahada güçlü bir görüntü çizen bordomavililer, son Kayseri ve İskenderun maçlarında hayal kırıklığı oluştu.

TRABZONSPOR'A HİÇ YAKIŞMAYAN SONUÇ

Karadeniz devinin ikinci golünü atan Enis Destan, İskenderun'u tebrik etti. Destan, "Rakibimizi tebrik ederiz, 2 kez öne geçtiler. Bu Trabzonspor'a yakışmayan bir skordu. Sonuçlarını analiz edeceğiz" dedi.

SAVAŞMAYA GELMİŞLER

Fırtına'nın ilk golünü atan Batagov oynadıkça öz güveninin arttığını söyledi. Ukraynalı stoper, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, rakibimiz buraya savaşa gelmiş gibiydi. Oynama arzumuz da vardı iyi oyun ortaya koymaya çalıştık" dedi.

YENİ TRANSFER YAPACAĞIZ

Teknik direktör Şenol Güneş, İskenderun maçı sonrası transfer açıklaması yaptı. l Genel olarak saha zemininin oyunumuzu olumsuz etkilediğini söyleyebilirim. Futbolumuzu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Burada 2 puan bıraktık. Bunun için çok üzgünüm ama bunu telafi etmemiz gerekiyor. l Zubkov ve Sikan genel olarak iyi bir görüntü ortaya koydu. Ancak takımdaki bütün oyuncular saha zemininden kaynaklı istediklerini yapma noktasında sıkıntı yaşadılar. l Yurt içinde ayrılıklarımız olacak. Gidenlere göre yerlerine yeni transferler yapacağız.

GÜNEŞ'TEN ROTASYON

Şenol Güneş, İskenderun maçında büyük bir rotasyona imza attı. Kalede Uğurcan'ın yerine Taha Tepe, stoperde Savic'in yerine Lundstram, orta sahada Umut Güneş'in yerine Cham, sağ kanatta Vişça'nın yerine Cihan, forvette Banza'nın yerine Enis oynadı.

TAHA'DAN BÜYÜK HATA

Kaleci Muhammet Taha Tepe bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Şenol Güneş, bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 29 maçta görev yapan Uğurcan Çakır'ı kupa maçında dinlendirdi. Taha dün büyük bir hata yaparak İskenderun'un ikinci golüne neden oldu.

İYİ FUTBOL İMKANSIZDI

Mendy, İskenderun maçının ardından konuştu. 25 yaşındaki ön libero, "Saha şartlarını düşündüğümüzde çok iyi bir oyun ortaya koymak mümkün değildi. Skoru sahaya bağlamak mümkün. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; Önümüzdeki maçlarda zaferler kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

TRABZON İSYANIN TAKIMIDIR

İskenderun Teknik Direktörü Metin Akpunar'dan tarihi sözler: Trabzonspor bu ülkenin lokomotif takımlarından biridir. Asla sermayeye ve paraya yenik düşmemiştir. Anadolu'nun da öncüsü olmuştur. Türk futboluna damga vurmuştur. Trabzonspor, isyanın adıdır. Paranın her şeyi satın alamadığı zamanlarda Trabzonspor çok başarılıydı. Şenol Güneş, milli takımızda en büyük başarıyı almış hocadır. Trabzonspor gibi büyük bir camianın önünde çok iyi mücadele ettik ama daha akılcı oynamamız şart.