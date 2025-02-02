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Haberler Trabzonspor Hoş geldin Zubkov

Hoş geldin Zubkov

Saat 22.00’de Trabzon’a ayak basan Ukraynalı futbolcu, “Buraya gelmek için çok bekledim. Hep birlikte kupalar kazanacağız. Batagov bana her şeyi anlattı” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Hoş geldin Zubkov

Trabzonspor, ikinci transfer bombasını önceki gece patlatmıştı. İlk takviyesini Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in 23 yaşındaki forveti Danylo Sikan ile yapan bordo- mavililer, yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'u da renklerine bağladı. 28 yaşındaki sağ kanat önce saat 16.30'da İstanbul'a indi. Ardından da saat 22.00'de Trabzon'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 1.82 boyundaki futbolcu, 4.5 yıllık resmi imzayı atacak. Karadeniz devi, Ukrayna ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunu da 4 eşit taksitlegönderecek.

KUPALAR KAZANMAK İÇİN BURADAYIM

Trabzon Havalimanı'nda taraftarın karşıladığı Zubkov, önemli açıklamalar yaptı. Şenol Güneş ile konuştuktan sonra Trabzon'a gelmek istediğini belirten tecrübeli yıldız, "Söylediklerinden çok etkilendim. Şehir ve takım hakkında Batagov'dan bilgi aldım. Sikan ile de konuştum. Trabzonspor'u zaten biliyordum ve elimden geleni yapmak için buradayım. Umarım birlikte birçok kupa kazanacağız. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Taraftar videolarını da gördüm. Gerçekten bir an önce onların önünde sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

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