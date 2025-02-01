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Haberler Trabzonspor Bellona Kayserispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Bellona Kayserispor-Trabzonspor mücadelesi 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. İşte karşılaşmanın detayları… | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 18:12
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Bellona Kayserispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Son 3 maçını farklı kazanan Trabzonspor, ilk deplasman galibiyeti için çıktığı sahadan 1 puan ile döndü.

Bordo mavililerin yeni transferi Danylo Sikan maça ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Nwakaeme'ye bıraktı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Batista Mendy ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Trabzonspor karşısında üstünlük kuran Kayserispor, gole ulaşamadı ve maç 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.

Trabzonspor puanını 26 yaparken, Bellona Kayserispor ise puanını 17 yaptı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta da galibiyet ile tanışamadı. (5 mağlubiyet, 5 beraberlik)

EREN ELMALI CEZALI

53. dakikada sarı kart gören Eren Elmalı, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Bellona Kayserispor karşısında 5 kurtarışa imza atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu.

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