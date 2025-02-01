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Haberler Trabzonspor 3 maçta 12 gol attı

3 maçta 12 gol attı

Fırtına, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da farklı sonuçla kazandı. Kupada Alanya'yı 3-0 yenen bordo-mavililer, ligde Antalya'yı 5-0, Sivas'ı da 4-0 mağlup etti. Son 3 resmi maçta 12 gol attı. Karadeniz devinin hedefi bugün de Kayserispor karşısında farklı kazanarak seriyi sürdürmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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3 maçta 12 gol attı
Fırtına, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da farklı sonuçla kazandı. Kupada Alanya'yı 3-0 yenen bordo-mavililer, ligde Antalya'yı 5-0, Sivas'ı da 4-0 mağlup etti. Son 3 resmi maçta 12 gol attı. Karadeniz devinin hedefi bugün de Kayserispor karşısında farklı kazanarak seriyi sürdürmek.
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