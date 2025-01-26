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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Sangare atağı

Trabzonspor'dan Sangare atağı

Trabzonspor, Rapid Wien’in 22 yaşındaki merkez orta sahası Mamadou Sangare için kısa sürede harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Trabzonspor'dan Sangare atağı

Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek istiyor. Listesi uzun. Gündeme gelen son isim ise Rapid Wien'den Mamadou Sangare. 22 yaşındaki Malili futbolcu Şenol Güneş'e sunuldu. Tecrübeli çalıştırıcı onayladı. Yönetimin, Rapid Wien ile kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor. Sezon başında Salzburg'dan Wien'e 700 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Sangare, orta sahada hem merkezde hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Bu sezon Avusturya ekibiyle 29 maça çıkan genç futbolcu, 26 kez ilk 11'de yer aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Kulubüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.81 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 4.5 milyon euro.

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