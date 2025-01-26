Trabzonspor'dan Sangare atağı

Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek istiyor. Listesi uzun. Gündeme gelen son isim ise Rapid Wien'den Mamadou Sangare. 22 yaşındaki Malili futbolcu Şenol Güneş'e sunuldu. Tecrübeli çalıştırıcı onayladı. Yönetimin, Rapid Wien ile kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor. Sezon başında Salzburg'dan Wien'e 700 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Sangare, orta sahada hem merkezde hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Bu sezon Avusturya ekibiyle 29 maça çıkan genç futbolcu, 26 kez ilk 11'de yer aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Kulubüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.81 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 4.5 milyon euro.