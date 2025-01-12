  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 5-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor 5-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 18:35
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 5-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u sahasında farklı bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, rakibini 5-0'lık skorla geçerek kritik bir galibiyet elde etti.

MAÇTA GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Simon Banza'nın golüyle öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda ise Pedro Malheiro'nun şovuna tanıklık edildi.

PEDRO MALHEIRO'DAN HAT-TRICK

52. dakikada farkı ikiye çıkaran Malheiro, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi. 87. dakikada üçüncü golünü atan yıldız futbolcu, maçı hat-trick yaparak tamamladı ve maçın yıldızı oldu.

MUHAMMED CHAM DA SKORA KATKI SAĞLADI

70. dakikada Muhammed Cham'in attığı gol, Trabzonspor'un farkı daha da açmasını sağladı. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Trabzonspor, Antalyaspor'a geri dönüş fırsatı tanımadı.

Bu galibiyetle Trabzonspor, puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Onvo Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

9'uncu dakikada Samudio'nun ceza sahasındaki şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen top ceza sahası içindeki Larson'un önünde kaldı. Larson'un şutu direkten dönerken, savunma topu uzaklaştırdı.

12'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Samudio'nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

16'ncı dakikada Simon Banza'nın presi sonrası kaleci Kenan Pirici topu istediği gibi uzaklaştırmadı, top Cham'ın önünde kaldı. Cham'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

21'inci dakikada Trabzonspor, orta sahada baskısı sonrası Visca ile topu kazandı. Hızlıca çıkan Visca'nın ceza sahasına kadar sürükleyip, derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Banza'nın kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1- 0.

23'üncü dakikada Visca'nın pasında kaleci Kenan Piric topu uzaklaştırmak isterken top, Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin şutunu kaleci Kenan Piric kurtardı.

45+2'nci dakikada Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken top Umut Güneş'in önünde kaldı. Umut Güneş'in ceza sahası dışında yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52'nci dakikada Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Malheiro kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı. 2-0.

64'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın pasında Malheiro topla buluştu. Topla ceza sahası içine giren Malheiro'nun şutunda top filelere gitti: 3-0

70'inci dakikada Banza'nın pasında ceza sahası önünde topla bulaşan Cham'ın sürükleyip, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 4-0.

87'nci dakikada Mendy'in derinlemesine pasında ceza sahası yayının sol tarafında topla buluşan Malheiro'nun sürükleyip, kalenin soluna gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.

G.Saray'a yeni Chicratio yolda!
Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması!
DİĞER
Anadolu Efes - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
DEM İmralı heyeti Demirtaş'tan sonra Figen Yüksekdağ'a gitti! "Üzerime düşeni yaparım" mesajı... Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman?
Trabzonspor: Masada ahlaksızlık yapmayın!
F.Bahçe'nin Konya kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe kafilesi Konya'ya geldi F.Bahçe kafilesi Konya'ya geldi 18:44
Bolu, Adana'yı mağlup etti Bolu, Adana'yı mağlup etti 18:42
Amed son dakika golüyle güldü! Amed son dakika golüyle güldü! 18:32
Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması! Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması! 18:31
Edin Visca: Hedefimiz ilk 5'e girmek Edin Visca: Hedefimiz ilk 5'e girmek 18:21
Trabzonspor farklı kazandı Trabzonspor farklı kazandı 17:57
Daha Eski
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:36
Erdoğan: "Girdiğimiz pozisyonları..." Erdoğan: "Girdiğimiz pozisyonları..." 17:24
Trabzonspor: Masada ahlaksızlık yapmayın! Trabzonspor: Masada ahlaksızlık yapmayın! 17:00
RAMS Başakşehir - Galatasaray maç bilgileri RAMS Başakşehir - Galatasaray maç bilgileri 16:55
F.Bahçe'nin Konya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Konya kafilesi açıklandı! 16:37
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 16:26