Trabzonspor 5-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u sahasında farklı bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, rakibini 5-0'lık skorla geçerek kritik bir galibiyet elde etti.

MAÇTA GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Simon Banza'nın golüyle öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda ise Pedro Malheiro'nun şovuna tanıklık edildi.

PEDRO MALHEIRO'DAN HAT-TRICK

52. dakikada farkı ikiye çıkaran Malheiro, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi. 87. dakikada üçüncü golünü atan yıldız futbolcu, maçı hat-trick yaparak tamamladı ve maçın yıldızı oldu.

MUHAMMED CHAM DA SKORA KATKI SAĞLADI

70. dakikada Muhammed Cham'in attığı gol, Trabzonspor'un farkı daha da açmasını sağladı. Oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Trabzonspor, Antalyaspor'a geri dönüş fırsatı tanımadı.

Bu galibiyetle Trabzonspor, puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Onvo Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

9'uncu dakikada Samudio'nun ceza sahasındaki şutu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen top ceza sahası içindeki Larson'un önünde kaldı. Larson'un şutu direkten dönerken, savunma topu uzaklaştırdı.

12'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Samudio'nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

16'ncı dakikada Simon Banza'nın presi sonrası kaleci Kenan Pirici topu istediği gibi uzaklaştırmadı, top Cham'ın önünde kaldı. Cham'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

21'inci dakikada Trabzonspor, orta sahada baskısı sonrası Visca ile topu kazandı. Hızlıca çıkan Visca'nın ceza sahasına kadar sürükleyip, derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Banza'nın kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1- 0.

23'üncü dakikada Visca'nın pasında kaleci Kenan Piric topu uzaklaştırmak isterken top, Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin şutunu kaleci Kenan Piric kurtardı.

45+2'nci dakikada Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken top Umut Güneş'in önünde kaldı. Umut Güneş'in ceza sahası dışında yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52'nci dakikada Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Malheiro kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı. 2-0.

64'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın pasında Malheiro topla buluştu. Topla ceza sahası içine giren Malheiro'nun şutunda top filelere gitti: 3-0

70'inci dakikada Banza'nın pasında ceza sahası önünde topla bulaşan Cham'ın sürükleyip, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 4-0.

87'nci dakikada Mendy'in derinlemesine pasında ceza sahası yayının sol tarafında topla buluşan Malheiro'nun sürükleyip, kalenin soluna gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0.