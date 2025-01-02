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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Berkay Özcan harekatı

Trabzonspor'da Berkay Özcan harekatı

Trabzonspor yönetimi, Başakşehir kulübünde ‘kadro dışı’ bırakılan 26 yaşındaki Berkay Özcan için harekete geçti. Bordo-mavililer, Berkay transferi için Bardhi'yi takasta teklif edecek. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da Berkay Özcan harekatı

Süper Lig'de ilk yarıda beklenen performansından uzak bir görüntü sergileyen Trabzonspor, transferde kararlı adımlar atıyor. Bordomavililer, Başakşehir'de Çağdaş Atan tarafından kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ı renklerine bağlamak istiyor. İddialara göre Karadeniz devinin teknik patronu Şenol Güneş'in bizzat görüştüğü 26 yaşındaki merkez orta saha, bordo-mavili formayı giymeyi kabul etti. Güneş'in Selçuk İnan'a benzettiği Berkay'ı 8 ile 10 numara arasında oynatmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi 1.78 boyundaki futbolcu için İstanbul ekibine Bardhi takasını önerdi. Fırtına'nın hedefi işi takasla bitirmek.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Bordo-mavili yönetim, Berkay Özcan için bonservis bedeli ödemek yerine takas yoluyla çözüme ulaştırmak amacında. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Almanya doğumlu Berkay, futbola Stuttgart takımında başlarken Hamburg formasını da terletti. 2020 yılından bu yana Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ın piyasa değeri 2.7 milyon euro.

DAHA AZİMLİ VE KARARLI

Başkan Ertuğrul Doğan, yeni yıl mesajı paylaştı. Doğan, "Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız. Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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