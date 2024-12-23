Zafer imzası

Trabzonspor, Bodrum FK'yı evinde 86. dakikada Pedro Malheiro'nun jeneriklik golüyle yendi. Ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkaran Portekizli sağ bek, takımına çok önemli bir 3 puan kazandırdı. Bordomavili takım ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitirirken Malheiro başrole çıktı, attığı enfes golle Papara Park'ta ayakta alkışlandı. Öte yandan 23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı.

1.5 YIL SONRA YENİDEN ATTI

Pedro Malheiro, Ağustos 2023'ten bu yana bir lig maçında ilk kez ceza sahası dışından gol atmayı başardı. Dün akşam Bodrum FK'ya müthiş bir gol atan Pedro Malheiro en son 1.5 yıl önce Portekiz'de Boavista forması giyerken ceza sahası dışından ağları havalandırmıştı. Genç sağ bek, bu sezon başında Boavista'dan transfer olduğu Trabzonspor'da 19 maçta bin 616 dakika süre alırken toplamda 1 gol atıp, 2 asist yaptı ve 3 gole direkt olarak etki etti.

HARİKA ASİST YAPTIM

Pedro Malheiro'nun golünde pası veren ve son 6 maçta 5 asist yapan Muhammed Cham, "Harika bir asist yaptım, şaka bir yana, o an savunmanın ilgisini üzerime çekersem Pedro Malheiro'nun uzaktan iyi bir şut atabileceğine inandım. Çok güzel bir gol attı. Pedro asist için bana teşekkür etti" diye konuştu.

3 PUANDAN FAZLASI

Bodrum FK'ya enfes bir gol atarak galibiyeti getiren Pedro Malheiro, "Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Bu galibiyet bize 3 puandan daha fazlasını getirecek. Son haftalarda iyi oynuyorduk ama puanlara yansıtamıyorduk. Bu galibiyet birlikte gelecekte kazanacağımız büyük başarıların başlangıcı" dedi.

TARAFTAR SAYISI ARTTI

Bordo-mavili kulüpte yönetim kurulu tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftalar stadyumu tamamen doldurmadı. Fakat önceki haftalara oranla taraftar sayısındaki ciddi artış dikkat çekti.

GÜNEŞ'İN ELİNİ SIKMADI

Bodrum fk Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadı. Şenol Güneş elini uzatsa da Volkan Demirel, bakmadı. Maç sonunda ise Güneş, Demirel'le birlikte içeri girdi.