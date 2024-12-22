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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trabzonspor - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen bordo mavililer taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkıyor. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK ise zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek istiyor. Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 19:00
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Trabzonspor - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Trabzonspor sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Papara Park'taki zorlu karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi.

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 1'ini kazanabilen Trabzonspor, kötü gidişe dur demek istiyor. 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta son dakikalarda yediği golle Galatasaray'a 4-3 kaybetmişti. Derbide gösterdiği etkili mücadele ile dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisi, Şenol Güneş yönetiminde Bodrumspor maçını kazanmayı hedefliyor. Bir an önce üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor, taraftarına moral vermek istiyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN İLK GALİBİYET

2024-2025 sezonuna İsmet Taşdemir ile başlayıp ardından Volkan Demirel'i göreve getiren Bodrumspor, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda küme düşme hattından çıkmak istiyor. 14 puanla 17. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son vermişti. Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini alan Bodrumspor, Trabzonspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

SIMON BANZA GOL KRALLIĞINA OYNUYOR

Trabzonspor'a Braga'dan kiralık olarak gelen ve 16 haftada 10 gol kaydeden Simon Banza, gol krallığı listesinde en tepede yer alıyor. Piatek ile aynı sırayı paylaşan Kongolu futbolcu, Bodrumspor karşısında da bordo-mavililerin en büyük gol silahı olacak.

BODRUMSPOR GOL ATAMIYOR

Süper Lig'de oynadığı maçlarda gol atma problemi yaşayan Bodrumspor, ligin en az gol atan takımları arasında yer alıyor. 16 hafta sonunda 12 defa fileleri havalandıran Akdeniz temsilcisi, oynadığı 9 maçta gol bulamadı.

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Bodrumspor, tarihlerinde ilk defa birbirlerine rakip olacak.

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