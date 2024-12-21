Trabzonspor yeni stoperini buldu: Kevin Diks

Transfer operasyonuna başlayan Trabzonspor, birkaç bölgede görev yapabilen futbolcular üzerinde duruyor. "Sağ kanatta oynayabilen bir forvet ile her iki beki de oynayabilen bir savunmacı alacağız" diyen teknik direktör Şenol Güneş'in, orta saha için de oyunu iki yönlü oynayabilen isimleri talep ettiği öğrenildi. Usta hocanın, "Hem sağ, hem de sol beki yedekleyebilen" vurgusu akıllara direkt son birkaç gündür ismi gündemde olan Kevin Diks'i getirdi. 2021-22'den bu yana Kopenhag forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Diks; 2022-23'te Şampiyonlar Ligi play-off etabında Fırtına'ya karşı 2 maçta da görev yaptı.

12 KEZ SOL, 6 KEZ SAĞ BEKTE GÖREV YAPTI

1.86 boyundaki futbolcu, orijinal mevkiinin stoper olmasına rağmen sağ ve sol bek pozisyonlarında rahatlıkla görev yapabiliyor. Hatta bu sezon toplamda 32 resmi maça çıktı. 13 kez stoper, 12 kez sol bek, 6 kez sağ bek ve 1 kez de defansif orta saha pozisyonlarında oynadı. Endonezyalı savunmacı, stoper oynarken 3, sol bek oynarken 5 ve sağ bekte de 1 gol atmayı başardı. Bu arada Kopenhag kulüp yönetimi de transfer iddialarını doğrularken, oyuncunun kesin olarak ayrılıp ayrılmayacağının şu an itibariyle belirsiz olduğuna vurgu yaptı. Endonezya'da Diks'in Trabzonspor'a transfer olma ihtimali üzerine çok sayıda haber yapılmış durumda. l Yunus Emre SEL

İSTİKRAR ABİDESİ

Diks bu sezon istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Danimarka'da Kopenhag formasıyla 31 maça çıkan Diks; 9 gol attı, 3 asist yaptı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 5 mücadelede 3 gol atarak öne çıkan 28 yaşındaki stoper, ligde de 16 maçta 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt etki etti, skorer bir görüntü çizdi. Son derece üretken bir isim.

AYRILACAĞI AÇIKLANDI

Sezon sonunda Danimarka ekibiyle kontratı bitecek olan Diks'in ocak ayında uygun bir bonservisle takıma kazandırılma şansı var. Çünkü Kopenhag, Diks ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşan Kopenhag Sportif Direktörü Sune Smith Nielsen "Muhtemelen Diks, kontratı bittikten sonra bizimle devam etmeyecek" demişti.