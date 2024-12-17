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Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır devleşti

Uğurcan Çakır devleşti

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray derbisinde yine kalesinde devleşti ancak mağlubiyeti engelleyemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
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Uğurcan Çakır devleşti

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray derbisinde yine kalesinde devleşti ancak mağlubiyeti engelleyemedi. 8 kurtarış yapan 28 yaşındaki milli kaleci, özellikle ikinci yarıda Galatasaray'a zor anlar yaşattı. Hatta 67'de yüzde yüzlük iki gol pozisyonunu savuşturmayı başardı. Önce Barış, sonra da Yunus'la karşı karşıya pozisyonda gol izni vermedi. 78'de yine Barış'a gol izni vermezken, 90+5'te de Sara'nın frikiğini müthiş kurtardı. Uğurcan Çakır, maçtan sonra takım arkadaşı Mendy ile de tartıştı. Mendy'e söylenerek soyunma odasına gitti.

ÇAKIR-MENDY BARIŞTI

Uğurcan Çakır ile Mendy arasında maç sonu gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Çakır'ın 90+8'de G.Saray'ın attığı golde Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi. Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, daha sonra barışıp birlikte fotoğraf verdi.

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