Trabzonspor 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 beraberlikle noktalandı.

Maçta Trabzonspor'un gollerini 79. dakikada penaltıdan Siman Banza ve 81. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 38. dakikada penaltıdan Cafu ve 90+1. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.

Trabzonspor bu beraberlik sonrası ligde puanını puanını 16 yaptı.

Kasımpaşa da 16 puana yükselen diğer takım oldu.

Şenol Güneş'in öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kasımpaşa ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Malheiro'nun pasıyla ceza sahası içine giren Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

34. dakikada Draguş'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakikada Uğurcan Çakır'ın Nuno da Costa'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cafu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

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