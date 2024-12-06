  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, Kevin Rodrigues'in Enis Destan'a müdahalesi sonrası penaltı kazandı. İşte o anlar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 22:22
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, mücadele 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ederken 78. dakikada penaltı kazandı. VAR, Kasımpaşalı futbolcu Kevin Rodrigues'in Enis Destan'a müdahalesi sonrası hakem Zorbay Küçük'ü incelemeye çağırdı. Pozisyonu VAR monitöründe inceleyen Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Simon Banza, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu
Reklam - TOD
DİĞER
Deniz Akkaya firarda! Hakime hakaret etti, gözaltı kararı çıktı...
CANLI | Şam'da patlama! Muhalifler adım adım ilerliyor: Esad'ın Suriye'den kaçtı iddiası
Medina'da Fener'e kötü haber!
TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 22:12
G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu 21:42
Beşiktaş'ta bir kriz daha! Beşiktaş'ta bir kriz daha! 21:20
TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... 20:41
G.Saray'dan kritik galibiyet! G.Saray'dan kritik galibiyet! 20:22
PFDK'dan G.Saray ve Özbek kararı... PFDK'dan G.Saray ve Özbek kararı... 20:08
Daha Eski
Şenol Güneş: Kazanmaya ihtiyacımız var Şenol Güneş: Kazanmaya ihtiyacımız var 19:26
Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... 19:17
Beşiktaş ve F.Bahçe derbiye hazır! Beşiktaş ve F.Bahçe derbiye hazır! 19:08
F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme 18:29
PFDK'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza! PFDK'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza! 18:06
Trabzon'da kazanan çıkmadı Trabzon'da kazanan çıkmadı 17:32