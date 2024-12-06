Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, mücadele 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ederken 78. dakikada penaltı kazandı. VAR, Kasımpaşalı futbolcu Kevin Rodrigues'in Enis Destan'a müdahalesi sonrası hakem Zorbay Küçük'ü incelemeye çağırdı. Pozisyonu VAR monitöründe inceleyen Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Simon Banza, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.