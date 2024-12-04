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Riva'ya gidiyorlar
Bordo mavili yönetim, bugün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret edecek. Riva'da gerçekleşecek görüşmede, sezon başından bu yana Trabzonspor maçlarında yaşanan hakem hataları detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Yönetim, bu süreçte karşılaştıkları sorunları tek tek sıralayarak, TFF nezdinde adil bir yönetim ve radikal kararlar talep edecek.
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