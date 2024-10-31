Trabzonspor'da Serdar Saatçı şoku! Fenerbahçe maçı öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerde Serdar Saatçı hakkında kulüpten sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.