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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş: Zor bir maç

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Göztepe ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 18:26
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Şenol Güneş: Zor bir maç

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Göztepe ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle iyi bir rakiple oynuyoruz. Kendi sahasında agresif, seyirci coşkusu olan, koşan bir takım. 2-3 yıldır iyi bir çıkış yaptılar, organizasyonları iyi. Süper Lig'e çıktıktan sonra güvenli oynamaları artıları. İki takım için de zor bir maç. Koşan, çalışan, dikkatli olan takım öne çıkacak."

"Rakibi hem oynatmamak hem de kendisi oynayan bir takım olmak istiyoruz. Bunları sahada görmek istiyoruz. Bunları yapan oyuncularla devam edeceğiz."

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