Trabzonspor'da yükseliş zamanı! İşte Şenol Güneş'in RAMS Başakşehir maçı 11'i

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında bugün saat 16.00'da Başakşehir'i konuk edecek. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 9 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavili takım sahasında galip gelerek zirveye yakın olmak istiyor. 14 puanla 4'üncü sırada yer alan konuk ekip Başakşehir ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak amacında. Şenol Güneş'in 1000. maçında alacağı sonuç, hem onun için hem de Trabzonspor camiası için büyük bir anlam taşıyor. Tüm gözler, bu tarihi anı izlemek için Başakşehir sınavına dönmüş durumda. Bu kritik dönemde Karadeniz devi sahadan 3 puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor.

195 GÜNDÜR YENİLGİSİ YOK

Fırtına, ligde en son yenilgisini 12 Nisan 2024'te sahasında Sivasspor (1-0) karşılaşmasında aldı. Ligde 195 gündür yenilmeyen Karadeniz devi, Papara Park'ta oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz sezon evinde son 3 maçta Gaziantep FK'yı 4-2, İstanbulspor'u 3-0 ve A.Gücü'nü 4-2 ile geçen Trabzonspor, bu sezon ise Beşiktaş ile 1-1 ve Kayseri ile 2-2 berabere kaldı, Konya'yı 3-2 yendi. Şenol Güneş, futbolcularına yaptığı toplantıda, "Milli arayı iyi değerlendirdik. Başakşehir'i yenerek yeni bir yükseliş dönemine girmemiz gerekiyor. Galibiyet bekliyorum" dedi.

TRABZONSPOR 16-10 ÖNDE

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Trabzonspor'un 16, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken; 11 maç da berabere sonuçlandı.

LİGDE DE FIRTINA

Süper Lig'de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 12, Başakşehir'in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig'de geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fırtına 1-0 kazanmıştı.

ENİS GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavili takımda omuz sakatlığı bulunan Enis Destan büyük oranda iyileşti. Ayrıca Hüseyin Türkmen de sakatlığını atlattı. Teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda Enis forma giyebilir.

ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR

Bugün ligin dişli ekibi Başakşehir'i Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir ekibi evinde bu sezon 4 maçta 10 puan topladı. 3 Kasım Pazar günü iç sahada çok kritik bir Fenerbahçe derbisi var. 9 Kasım Cumartesi ise bu kez Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Rize'nin konuğu olacak.

KAZANMA ORANI DÜŞÜK

Trabzonspor, lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi. Fırtına, çıktığı 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz devi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 müsabakayı da kaybetti. Avrupa'ya erken veda eden Fırtına, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Fırtına, ilk 7 maçlık performansa bakıldığında geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Bjelica ile bordo- mavili ekip, ilk 7 lig maçında 12 puan toplarken, 4 galibiyet ve 3 yenilgi almıştı. 10 gol atan Karadeniz devi, 9 gol yemiş ve liderin 9 puan gerisinde 5. sıradaydı. Bu kez Trabzonspor'un 7 haftada 1 galibiyet, 6 beraberlikle 9 puanı var. Atılan gol 7, yenen 6... 10. sıradaki Trabzonspor, liderin 13 puan gerisinde.

EN YÜKSEK SAYI

Karadeniz devi, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sında berabere kaldı, 1 galibiyet yaşadı. Trabzonspor bu sonuçlarla lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayıyı tekrarladı. Daha önce ligde 1973-74'te Boluspor, 1979- 80'de Zonguldakspor, 1986-87'de Gençlerbirliği ve 2015-16'da Sivasspor benzer bir tablo yaşamıştı.

7 GOL ATABİLDİ

Bordo mavililer, Süper Lig'de 1 galibiyet ve 6 beraberlik elde ettiği 7 maçta rakip filelere 7 gol gönderirken; kalesinde ise 6 gol gördü. Kaydedilen 7 golün 2'si kafayla (Okay Yokuşlu Beşiktaş'a, Banza Hatayspor'a); 5'i ayakla (Umut Bozok, Banza 2, Vişça, Denswil) atıldı. Bordo-mavililer, geride kalan haftalarda 1 penaltı kazandı. Konyaspor maçı'ndaki bu penaltıyı Banza gole çevirmişti.

3 FUTBOLCU BUGÜN YOK

Karadeniz devinde Başakşehir maçında 3 oyuncu yok. Düz koşulara başlayan Savic, sakatlığı devam eden Nwakaeme ve Serkan Asan karşılaşmada forma giymeyecek. Nwakaeme ve Savic, önümüzdeki hafta takıma katılacak.

TAKIMDA İLK 11 NETLEŞTİ

Güneş, milli arada idman kaçırmayan Cham, Lundstram, Ozan, Mendy gibi oyuncuları 11'de başlatacak. Denswil dönüyor. Sağ kanatta Vişça, forvette Banza'nın yeri garanti. Sol tarafta ise Draguş ile Orsic arasında tercih yapılacak.

TARAFTARDAN TEPKİ

Bordo mavili taraftarlar dün bilet almak için Meydan Parkı'nda bulunan Trabzonspor kombine ve bilet satış noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun nedeni Passolig sisteminden kaynaklı arıza. Bir saatten fazla bekleyen taraftarlar oldu.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cham, Draguş, Banza

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Lima, Hamza, Berat, Kemen, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek