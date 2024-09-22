Papara’da rakiplere boyun eğmiyor

Karadeniz devi bu sezon Avrupa'daki Ruzomberok, Rapid Wien ve St. Gallen maçlarını evinde yapmış 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştı. Trabzonspor, geçen sezon sahasında oynadığı son üç lig maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve Ankaragücü'nü 4-2, İstanbulspor'u da 3-0 yendi. Bu sezon ilk maçında da Beşiktaş ile 1-1, Kayseri ile 2-2 berabere kaldı.

GENÇLER KAYIP: 1-2

Trabzonspor U19 Takımı, U19 Elit A Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanında mücadele etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavililer mağlup oldu.