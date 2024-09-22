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Haberler Trabzonspor

Banza forma istiyor

Kariyerinde çıktığı 288 maçta 99 gol atan ve 32 de asist yapan 28 yaşındaki forvet, Gaziantep FK maçını iple çekiyor. Banza, Şenol Güneş ile görüşerek forma istedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Banza forma istiyor

Trabzonspor'un Portekiz ekibi Braga'dan kiraladığı Simon Banza, yarınki Gaziantep FK maçını sabırsızlıkla bekliyor. Kariyerinde çıktığı 288 maçta 99 gol atıp, 32 de asist yaparak etkileyici bir istatistik sunan 28 yaşındaki santrforun, yeni bir Onuachu etkisi yapması bekleniyor. Geldiği gün "Büyük başarılar elde edeceğiz" diyen 1.89 boyundaki yıldızdan beklentiler çok yüksek. Banza'nın Şenol Güneş ile görüşerek, "Takıma yardımcı olmak istiyorum. Gaziantep maçı bizim için yeni bir başlangıç olabilir. Mutlaka sahada olmak ve gol atmak istiyorum" dediği belirtildi.

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