  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten öğrencilerine uyarı! "Hiçbir mazeret olamaz"

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, takımının Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor'la 2-2 berabere kalması sonrası oyuncularını bu sözlerle uyardı: “Oyun tarzını asla kabul etmiyorum. Rakibe yardım ettik. Ne kadar yanlış varsa yaptık. Bunların gösterileceği bir maç oldu. Mazeretlere sığınamayız”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten öğrencilerine uyarı! "Hiçbir mazeret olamaz"

OYUN KABUL EDİLEMEZ

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sergilediği performans taraftarlar kadar teknik direktör Şenol Güneş'in de tepkisini çekti. Maçtan sonra hem kendi dönemine hem de önceki döneme yönelik eleştirilerde bulunan tecrübeli hoca, soyunma odasında da oyuncularını uyardı. Şenol Güneş'in konuşmasında Kayserispor karşısındaki oyun tarzını asla kabul etmediğini vurguladığı öğrenildi.

HİÇBİR MAZERET OLAMAZ

Şenol Güneş, "Bugün rakibe yardımcı olduk. Topu verdik, peşinden koştuk. Hiçbir oyuncumuzun bu şekilde oynamasını istemiyorum. Her oyuncu sahaya çıktığı zaman yüzde 100 hazır demektir. Hiçbir mazerete sığınamayız. Bunu bir kötü oyunun sonucu olarak görmek istiyorum. Ne kadar yanlış yapılacaksa onların gösterileceği bir maç oldu" diyerek oyuncularını sert bir şekilde uyardı.

DEĞİŞİME GİDECEK

Şenol Güneş'in maçın ardından yardımcılarıyla geniş kapsamlı bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçında oyuncu grubunda bazı değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

BENİM İÇİN MAĞLUBİYET

Şenol Güneş maçın ardından, "Ben bu karşılaşmayı mağlubiyet olarak görüyorum. Faul yapmadan oynamak takımda alışkanlık olmuş." demişti.

ÇALIŞMAYLA DÜZELMEZ

Güneş'in, "Sahada yoktuk. Topu veriyoruz, arkasından koşuyoruz. Bunu çalışma düzeltmez. Her atak yediğimizde bir oyuncumuz sakatlanıyor. Böyle bir şey görmedim." İfadeleri dikkat çekti.

Kadıköy'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet!
DİĞER
SON DAKİKA: Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata veda etti! Sanat camiası Metin Arolat'ın ölüm haberi ile sarsıldı...
'Vay'phone vay! 120 bin TL'lik Iphone için sabaha kadar kuyrukta durdular | Şoke eden sahte müşteri iddiası
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Üç bölgeye takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki kulüp disipline İki kulüp disipline 01:11
Yılmaz PFDK’lık Yılmaz PFDK’lık 01:07
Dadaş evinde kral Dadaş evinde kral 01:02
Manisa’dan 5’lik Manisa’dan 5’lik 00:56
Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet 00:44
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! 00:03
Daha Eski
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:56
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:29
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
Roma'da Zalewski sürprizi! Roma'da Zalewski sürprizi! 23:22
Trabzonspor'dan Savic açıklaması! Trabzonspor'dan Savic açıklaması! 23:22