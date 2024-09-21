TRABZONSPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten öğrencilerine uyarı! "Hiçbir mazeret olamaz"

OYUN KABUL EDİLEMEZ

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sergilediği performans taraftarlar kadar teknik direktör Şenol Güneş'in de tepkisini çekti. Maçtan sonra hem kendi dönemine hem de önceki döneme yönelik eleştirilerde bulunan tecrübeli hoca, soyunma odasında da oyuncularını uyardı. Şenol Güneş'in konuşmasında Kayserispor karşısındaki oyun tarzını asla kabul etmediğini vurguladığı öğrenildi.

HİÇBİR MAZERET OLAMAZ

Şenol Güneş, "Bugün rakibe yardımcı olduk. Topu verdik, peşinden koştuk. Hiçbir oyuncumuzun bu şekilde oynamasını istemiyorum. Her oyuncu sahaya çıktığı zaman yüzde 100 hazır demektir. Hiçbir mazerete sığınamayız. Bunu bir kötü oyunun sonucu olarak görmek istiyorum. Ne kadar yanlış yapılacaksa onların gösterileceği bir maç oldu" diyerek oyuncularını sert bir şekilde uyardı.

DEĞİŞİME GİDECEK

Şenol Güneş'in maçın ardından yardımcılarıyla geniş kapsamlı bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı öğrenildi. Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçında oyuncu grubunda bazı değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

BENİM İÇİN MAĞLUBİYET

Şenol Güneş maçın ardından, "Ben bu karşılaşmayı mağlubiyet olarak görüyorum. Faul yapmadan oynamak takımda alışkanlık olmuş." demişti.

ÇALIŞMAYLA DÜZELMEZ

Güneş'in, "Sahada yoktuk. Topu veriyoruz, arkasından koşuyoruz. Bunu çalışma düzeltmez. Her atak yediğimizde bir oyuncumuz sakatlanıyor. Böyle bir şey görmedim." İfadeleri dikkat çekti.