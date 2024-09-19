Lider Güneş

Efsane isim Şenol Güneş'in göreve gelmesi ile umutları artan Trabzonspor, 80 dakika 10 kişi oynadığı Beşiktaş derbisinden puan çıkarmıştı. Geldiği günden beri 'dik futbol, agresif oyun' vurguları yapan tecrübeli hoca şu ana kadar 23 sezonda görev yaptı ve 6 takım çalıştırdı. 72 yaşındaki usta çalıştırıcı birçok istatistikte futbolun zirvesinde. Süper Lig'in kuruluş tarihi olan 1959 yılından bu yana en çok puan toplayan çalıştırıcı 1141 puanla Şenol Güneş oldu. Güneş, toplamda 6 takım ile 605 maça çıkarak bu sayıya ulaştı. Tecrübeli teknik adam, 2 Süper Lig kupası, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazandı. Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim, 476 maçta 955 puan topladı ve ikinci sırada. Terim, Galatasaray ile 8 Süper Lig kupası, 4 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası ve 1 UEFA Kupası kazandı.

10 TAKIM HARİÇ HERKESİ SOLLADI

Şenol Güneş, tek başına birçok Süper Lig takımını da solladı. 1959'da kurulan Süper Lig'de bu süreçte en çok puan toplayan takımlara baktığımızda zirvede 3.883 puan ile Fenerbahçe var. Galatasaray 3.848 puan hanesine yazarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Beşiktaş 3.715 puanla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Bu üç takımın ortak özelliği, 66 sezon boyunca Süper Lig'de yer almaları oldu. 50 sezondur Süper Lig'de olan Trabzonspor ise 2.789 puan topladı. Süper Lig'de güncel olmayan Bursaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay ve kapanan Gaziantepspor listede yer alan diğer takımlar oldular. Antalyaspor ise 28 sezonda 1.153 puan toplayarak 10. sıradaki yerini aldı. Şenol Güneş, bu 10 takım hariç her takımdan daha fazla puan toplamış bir isim.

78 TANE ATTI, 47 YEDİ

İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

6 FUTBOLCU YOK

Bordo-mavili takımda yeni transferler Banza, Serdar Saatçi ile Cham, transferleri Kayseri maçının ilk oynanacağı tarih olan 26 Ağustos'tan önce gerçekleşmediği için bugün yok. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Vişça, sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen de bu maçta forma giymeyecek.

44 MAÇTA 26 GALİBİYET

Trabzonspor ile Kayserispor Süper Lig'in ertelenen 3'üncü hafta maçında yarın 45'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor'un 26, Kayserispor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 9 maç da berabere sonuçlandı.

PAPARA'DA KAYBETMİYOR

Karadeniz devi bu sezon Avrupa'daki Ruzomberok, Rapid Wien ve St. Gallen maçlarını evinde yapmış, 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştı. Trabzonspor, geçen sezon sahasında oynadığı son üç lig maçından da galibiyetle ayrılmıştı. Söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve Ankaragücü'nü 4-2, İstanbulspor'u da 3-0 yendi. Bu sezon ilk maçında da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

İLK GOLÜ OKAY ATTI

Fırtına'ya geri dönen Okay Yokuşlu, Beşiktaş derbisiyle ilk kez seyircisinin önünde oynama fırsatı buldu ve golünü attı. 30 yaşındaki orta saha, bordo-mavili forma altında son golünü 8 Nisan 2017'de yine Beşiktaş'a atmıştı. Fırtına'nın ligdeki ilk golünü kaydeden Okay, devamını da getirmek istiyor.

CİHAN ÇANAK HAZIR KITA

Beşiktaş derbisinde bir hava topu mücadelesi sonrası kafa travması geçirerek oyundan çıkan Cihan Çanak, oldukça iyi durumda. Sağlık ekibinin bugün Kayserispor sınavında forma giymesinde engel bir durum görmediği 19 yaşındaki hücum oyuncusu, şimdiye kadar çıktığı 9 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

FORVET İÇİN 3 ADAY

Şenol Güneş, Kayserispor karşısında forvette üç isim arasında bir karar verecek. Erteleme maçından sonra transfer edildiği için Banza, sakatlığı bulunduğu için de Enis Destan bugün yok. Tecrübeli teknik adam, Draguş, Umut Bozok ve Poyraz Efe Yıldırım arasında bir karar verecek. Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan giren ama performansı nedeniyle kenara alının Draguş bugün görev yapabilir.

GÖZLER UĞURCAN'DA

Uğurcan Çakır, sezona çok iyi başladı. Süper Lig'de iki maçta gol yemeyen bordo-mavili ekibin kaptanı, Beşiktaş karşısında da olağanüstü performans gösterdi. 6 kurtarışa imza atan Uğurcan, bu sezon kalesine gelen 18 topun 17'sini çıkarttı. Yüzde 94.4'lük kurtarış oranı yakaladı. Ligde maç başına 5.66 top kurtardı. Bugün de takımın en büyük kozu.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MALHEIRO, DENSWIL, BATAGOV, EREN, MENDY, OKAY, BARDHI, OZAN, ORSIC, DRAGUŞ.

KAYSERİSPOR: BİLAL, GÖKHAN, JEANVIER, ARİF, CAROLE, KARTAL, BOURABIA, MEHMET, MORTE, RAMAZAN, CARDOSO.