Trabzonspor'dan Cihan Çanak açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un, Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadelede Cihan Çanak 90+2. dakikada yere yığılmış ve oyuna devam edememişti. Bordo-mavililerden oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı(kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır.