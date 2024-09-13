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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor Simon Banza ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, yeni transfer Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:44 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 17:04
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Trabzonspor Simon Banza ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, yeni transfer Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Banza ile yapılan sözleşmenin ardından konuşan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor olarak her zaman hedeflerine uygun futbolcuları kadrolarına katmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Futbolcunun takıma önemli güç katacağını aktaran Doğan, "Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza'ya da Trabzonspor'a hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

Banza ise mutlu ve heyecanlı olduğunu aktararak, "Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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