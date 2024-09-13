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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor Serdar Saatçi için imza töreni düzenledi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, yeni transferi Serdar Saatçi için imza töreni düzenledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:49
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Trabzonspor Serdar Saatçi için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, Braga'dan Serdar Saatçi'yi kadrosuna kattı.

Milli futbolcu için bordo-mavili ekip, imza töreni düzenledi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yeni transferimiz Serdar Saatçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Yeni transferimiz Serdar Saatçı'nın imza töreninde konuşan Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, "Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Kulübümüze transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni transferimiz Serdar Saatçı, 29 numaralı formayı giyecek.

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