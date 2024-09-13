  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor Muhammed Cham için imza töreni düzenledi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Cham için imza töreni düzenledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 17:03
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Muhammed Cham için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham'ı kadrosuna kattı.

Avusturyalı futbolcu için bordo-mavili ekip, imza töreni düzenledi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Yeni transferimiz Muhammed Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Yeni transferimiz Muhammed Cham'ın imza töreninde konuşan Amatör Branşlar Sorumlumuz Derviş Köz, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Kulübümüze transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Transfer süreci çok uzundu. Üç haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse de takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni transferimiz Muhammed Cham, 10 numaralı formayı giyecek.

Mourinho'dan Talisca kararı! Transfer...
G.Saray'dan son gün bombası!
DİĞER
Ömer’in Hakan’ı Emre Taşkıran anlatırken duygulandı: Canım sıkılıyor bundan bahsederken…
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama! Kimler serbest bırakıldı? İşte ilk görüntüler | Salim Güran adliye 1 kişi daha gözaltında
Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i
"Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Blaz Kramer Konyaspor'da! Blaz Kramer Konyaspor'da! 17:06
Muhammed Cham imzayı attı! Muhammed Cham imzayı attı! 17:02
G.Saray genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı G.Saray genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı 16:06
Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i 16:43
Trabzonspor Simon Banza ile sözleşme imzaladı Trabzonspor Simon Banza ile sözleşme imzaladı 16:44
Serdar Saatçi imzayı attı! Serdar Saatçi imzayı attı! 16:49
Daha Eski
Como - Bologna maçı ne zaman? Como - Bologna maçı ne zaman? 14:44
Empoli - Juventus maçı ne zaman? Empoli - Juventus maçı ne zaman? 14:47
Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! Galatasaray için İtalyan basınından flaş iddia! 14:50
Milan - Venezia maçı ne zaman? Milan - Venezia maçı ne zaman? 14:51
"Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık" "Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık" 15:08
G.Saray Vargas için Almanya'da! G.Saray Vargas için Almanya'da! 15:39