Trabzonspor Muhammed Cham için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham'ı kadrosuna kattı.

Avusturyalı futbolcu için bordo-mavili ekip, imza töreni düzenledi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Yeni transferimiz Muhammed Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Yeni transferimiz Muhammed Cham'ın imza töreninde konuşan Amatör Branşlar Sorumlumuz Derviş Köz, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Kulübümüze transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını dile getiren Cham, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Transfer süreci çok uzundu. Üç haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse de takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni transferimiz Muhammed Cham, 10 numaralı formayı giyecek.