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Fırtına'ya gol canavarı

Trabzonspor, geçen sezon 23 maçta 21 gol kaydeden Simon Banza’yı renklerine kattı. Paul Onuachu için Southampton'ın inadını kıramayan bordo mavililer, Braga'da kadro dışı bırakılan 18 milyon euro değerindeki 28 yaşındaki forveti İstanbul'a getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Fırtına'ya gol canavarı

Trabzonspor forvet takviyesi için çok uzun zamandır Onuachu için Southampton ile görüşüyordu. Ancak İngiliz ekibinin inadı kırılmayınca Karadeniz devinin kurmayları tam anlamıyla bir gol canavarına yöneldi: Simon Banza. Braga forması altında geçtiğimiz sezon çıktığı 23 lig maçında 21 gol atmayı başaran 28 yaşındaki yıldız, CIES (Uluslararası spor gözlem merkezi) tarafından açıklanan en bitirici oyuncular listesinde Kane, Santiago Gimenez, Bellingham'ın ardından yüzde 36 ile ilk 4 futbolcu arasında yer alıyor. Ortalama 67 dakikada bir fileleri sarsan 1.89 boyundaki gol makinesi, bu sezon 2 karşılaşmada forma giydikten sonra teknik direktör Carlos Carvalhal ile yaşadığı ciddi tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.

TAKIMLA TANIŞTI

Avrupa'da transfer sezonunun tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a önerilen Demokratik Kongolu ile temasa geçen yönetim, çok kısa bir sürede anlaşmaya vardı. Ardından ise Braga ile görüşmeler başladı. Yapılan pazarlıklar sonucunda da oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkışıldı. Kulüpler arasında satın alma opsiyonu için görüşmeler ise devam ediyor. Bunun üzerine oyuncu saat 18.45 civarında Braga'dan İstanbul'a geldi ve sağlık kontrolünden geçti. Banza, Eyüp maçı için İstanbul'da bulunan takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Piyasa değeri tam 18 milyon euro olan tecrübeli yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

23 maçta 21 gol attı

Geçen sezon 23 maçta 21 gol atan Simon Banza, bir süre önce teknik direktörü Carlos Carvalhal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı. Artık Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018-19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı. 2018-19'da 34 maçta forma giyemeyen Banza, ardından toplamda sadece 3 karşılaşmada forma giyemedi.

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