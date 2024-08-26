Haberler Trabzonspor

Forvette sona doğru

Trabzonspor’da forvet çalışmaları zamanla yarışıyor. Paul Onuachu ismi ağır basarken, Wout Weghorst’taki son durum da takip ediliyor. Fırtına, 2 Eylül’e kadar iki yıldızdan birini getirmeyi hedefliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Forvette sona doğru

Trabzonspor, forvet transferini sonuçlandırmak için adeta zamanla yarışıyor. Konferans Ligi play-off etabında St. Gallen ile oynayacağı rövanş maçını kazanarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Trabzonspor, 2 Eylül'e kadar forvet transferini tamamlayıp, Onuachu ya da Weghorst ikilisinden birini UEFA'ya verilecek listeye eklemek istiyor. Ancak gelinen son aşamada Onuachu'nun transfer ihtimali Weghorst'a göre şu anda daha yüksek gözüküyor.

ONUACHU AĞIR BASIYOR

Weghorst konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Weghorst'un takımdan ayrılacağını açıkladı. Ancak Trabzonspor, Weghorst ile anlaşsa da teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edilmemişti. Bu konuda henüz istenilen adımları atamayan Trabzonspor, Onuachu transferinde daha hızlı ilerliyor. Southampton'ın açıkladığı 30 kişilik oyuncu listesinde yer vermediği Nijeryalı yıldızın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ONUACHU BEKLEMEDE

Onuachu, Trabzonspor ile Southampton arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. İngiliz kulübü yetkililerine Trabzonspor'a gitme konusundaki isteklerini bir kez daha belirten Onuachu ve menajeri, bordo mavili kulübün maddi konulardaki anlaşmazlığı çözmesini bekliyor. Nijeryalı yıldız kısa süre içerisinde Trabzon'a doğru yola çıkmayı hedefliyor.

PİVOT SANTRFOR TARİFİ

Abdullah Avcı, birçok açıklamasında pivot santrforun takıma ve sisteme daha uygun olduğunu dile getirmişti. Bordo mavililerdeki çalışmalar bu sebeple Paul Onuachu ve Wout Weghorst gibi pivot santrforlar üzerine yoğunlaştı.

F.Bahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...
G.Saray'da sol bek operasyonu! Listede 2 isim var
DİĞER
Son dakika: Real Madrid - Valladolid maçına Arda Güler damgası! Ancelotti, Arda'ya yapılan hareket sonrası çılgına döndü
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz'ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz'dan Karlov suikastına 'Namık' portresi
Beşiktaş'tan Reguilon operasyonu!
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 01:15
BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 01:14
Düello Pendik'in Düello Pendik'in 01:14
Potada dev davet Potada dev davet 01:12
F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! 01:12
Mourinho'dan hakem tepkisi! Mourinho'dan hakem tepkisi! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! 01:12
Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! 01:12
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:12
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:12
Fred'in dönüşü muhteşem oldu! Fred'in dönüşü muhteşem oldu! 01:12
Adana Demir 1 puanı 90+3'te kurtardı! Adana Demir 1 puanı 90+3'te kurtardı! 01:12