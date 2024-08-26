Forvette sona doğru

Trabzonspor, forvet transferini sonuçlandırmak için adeta zamanla yarışıyor. Konferans Ligi play-off etabında St. Gallen ile oynayacağı rövanş maçını kazanarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Trabzonspor, 2 Eylül'e kadar forvet transferini tamamlayıp, Onuachu ya da Weghorst ikilisinden birini UEFA'ya verilecek listeye eklemek istiyor. Ancak gelinen son aşamada Onuachu'nun transfer ihtimali Weghorst'a göre şu anda daha yüksek gözüküyor.

ONUACHU AĞIR BASIYOR

Weghorst konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Weghorst'un takımdan ayrılacağını açıkladı. Ancak Trabzonspor, Weghorst ile anlaşsa da teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edilmemişti. Bu konuda henüz istenilen adımları atamayan Trabzonspor, Onuachu transferinde daha hızlı ilerliyor. Southampton'ın açıkladığı 30 kişilik oyuncu listesinde yer vermediği Nijeryalı yıldızın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ONUACHU BEKLEMEDE

Onuachu, Trabzonspor ile Southampton arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. İngiliz kulübü yetkililerine Trabzonspor'a gitme konusundaki isteklerini bir kez daha belirten Onuachu ve menajeri, bordo mavili kulübün maddi konulardaki anlaşmazlığı çözmesini bekliyor. Nijeryalı yıldız kısa süre içerisinde Trabzon'a doğru yola çıkmayı hedefliyor.

PİVOT SANTRFOR TARİFİ

Abdullah Avcı, birçok açıklamasında pivot santrforun takıma ve sisteme daha uygun olduğunu dile getirmişti. Bordo mavililerdeki çalışmalar bu sebeple Paul Onuachu ve Wout Weghorst gibi pivot santrforlar üzerine yoğunlaştı.