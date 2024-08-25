Trabzonspor'da Onuachu heyecanı! Transferde Cham taktiği

Trabzonspor transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 11 yeni futbolcu katan bordomavili takım, pivot santrfor takviyesini de tamamlamak üzere. Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de sona erecek ve bu da Fırtına'nın elini rahatlatıyor. Muhammed Cham'de bunun avantajını kullanan ve Fransa ekibi Clermont'un inadını kıran bordo mavililer, aynı baskıyı Southampton üzerinde de kurdu. İngiliz kulübünün de yeni sezon planlamasında düşünmediği ve kendisine kulüp bulmasını söylediği Onuachu'dan Trabzonspor'u sevindirecek yanıt geldi.

TRABZON'A GİTMEK İSTİYORUZ

Onuachu'nun menajeri Southampton kulübü yetkililerine, "Bizi zaten isteyen bir kulüp var. Biz de onları istiyoruz. Bu sorun çözülsün" diyerek Trabzonspor'a gitme konusundaki arzularını dile getirdi. Trabzonspor daha önce Paul Onuachu için İngiliz ekibine 2 milyon euro'su bonus olmak üzere 7 milyon euro'luk teklif yapmıştı. Karadeniz devinin yetkilileri kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmak için çok yoğun bir uğraş veriyor. 30 yaşındaki forvetin kulüp yetkilileri ile de ayrı kaldığı süre içerisinde sürekli etkileşim halinde olduğu öğrenildi.

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Onuachu, Genk'te 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitmişti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun ikinci yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

28 PUANLIK KATKI

Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Nijeryalı yıldız, bordo mavililere büyük katkı sağladı

GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

Geçen sezon tam not alan Paul Onuachu, 21 lig maçında 15 gol atıp, 4 asist yaparken; Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. Karadeniz ekibi, 2.01'lik santrforu takımda tutmak için tüm kozları oynuyor.

ÇOK DİK DURDU

Southampton'un indirim yapmasının en önemli faktörlerinden biri Paul Onuachu oldu. 30 yaşındaki forvet, teklifleri "Trabzonspor'dan başka bir yerde oynamam" diyerek reddedince İngilizler mecburen fiyatı kırmak zorunda kaldı. Nijeryalı yıldızın bu hareketi taraftarı mest etti.

1.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Paul Onuachu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da harika bir performans göstermişti. Geçen sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan 30 yaşındaki yıldızın daha yüksek bir rakam istediği öğrenildi.