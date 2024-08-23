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Golcü mesaisi

Trabzonspor’un golcü mesaisi hız kesmeden sürüyor. Pivot santrfor profilinden ilerleyen bordo mavililer Wout Weghorst, Paul Onuachu, Rey Manaj ve Tolu Arokodare isimleri için girişimlerde bulunuyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Golcü mesaisi

Golcü transferi için mesaisini hızlandıran Trabzonspor'da 4 adayın ismi öne çıkıyor. Bordo mavililerde şu anda Wout Weghorst, Paul Onuachu, Rey Manaj ve Tolu Arokodare konusunda çalışmalar yürütülüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın üzerinde durduğu pivot santrfor profiline uygun olan bu 4 forvetten birinin kadroya katılması için mesailer devam ediyor. Fırtına'da yönetim milli aradan önce forvet transferini tamamlamak istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst konusunda Burnley ile görüşmeler sürüyor. Hollandalı golcü için yüksek bir bonservis talep ediliyor. Onuachu'da Southampton'a resmi teklifi olan tek kulüp şu anda Trabzonspor... Onuachu da bordo mavili formaya geri dönmek istiyor. Rey Manaj konusunda da Sivasspor'un ciddi bir bonservis beklentisi var. Manaj da Trabzonspor'da oynamak istiyor. Tolu Arokodare'de de Genk kulübü bu transfer sıcak bakmıyor. 4 isim için de görüşmeler sürüyor.

DUCKSCH GELİŞMESİ

Trabzonspor'un Werder Bremen'den transfer etmek istediği Marvin Ducksch ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 30 yaşındaki golcü oyuncu için teklif yapan bordo mavililerin bu talebi Alman ekibi tarafından reddedildi. Tecrübeli yıldızın diğer seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.

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