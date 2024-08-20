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Hong’u özleyeceğiz

Fırtına’nın yeni transferine eski hocası övgü yağdırdı. Açıklanması beklenen 10 numarayla ilgili konuşan Gent'in hocası Vrancken, "Onun adına çok mutluyum ama bizim için üzücü" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Hong’u özleyeceğiz

Trabzonspor'un transferi için her konuda anlaşmaya vardığı ve resmi imza attırmak üzere olduğu Güney Koreli Hyun-seok Hong için KAA Gent'in teknik direktörü Wouter Vrancken açıklamalarda bulundu. Vrancken, Trabzonspor'un çok iyi bir karakter transfer ettiğini belirterek, "Hem 8, hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Onun adına çok mutluyum ama bizim için üzücü. Önemli bir kayıp" ifadelerini kullandı. Transferi için geri sayıma geçilen 24 yaşındaki 10 numaranın dün Trabzon'a gelmesi bekleniyordu. Evrak işlemleri tamamlanamadığı için gelişi biraz ertelendi. Oyuncunun kulübü Gent'le el sıkışan bordomavililer, sözleşmesini düzenliyor. Yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte hafta içinde oyuncunun Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Fırtına, genç 10 numara için Belçika ekibine yaklaşık 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

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