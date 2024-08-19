Haberler Trabzonspor

Avrupa'nın gözü 10'da

Bordo mavililerin 11. transferi olacak Güney Koreli futbolcu, Avrupa’nın önemli liglerinde yakından takip ediliyor. Orta sahada 10 numara olarak oynayan 25 yaşındaki yetenek, ciddi anlamda gelecek vaat ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'nın gözü 10'da

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ve 11. transferi olacak Hyun-Seok Hong, şimdiden herkesi heyecanlandırdı. Yeteneği ve potansiyeliyle bordo mavililerin scout ekibi tarafından çok beğenilen Güney Koreli futbolcu, Avrupa'nın önemli liglerinde de yakından biliniyor. 25 yaşındaki yıldız İtalya ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa liginde scoutların izlediği bir isim olarak göze çarpıyor. Belçika'da Gent'te oynarken yakaladığı çıkış dikkatle takip ediliyor.

TEKLİFLERE RET

İtalya'da 2 yıl önce Avrupa futbolunda geleceğin yıldızları arasında gösterilen Hong, Almanya'da da birçok kulüp tarafından beğeni topluyor. Werder Bremen ve Augsburg'un resmi teklifte bulunduğu başarılı futbolcu, ret cevabı vermişti. Yıldız orta saha ayrıca Güney Kore'nin son dönemde Avrupa'da en çok parlayan yıldızı Heungmin Son'un ardından ülkesi adına en fazla ses getirmesi beklenen futbolculardan biri olarak gösteriliyor.

"ÇOK İYİ TRANSFER"

Trabzonspor'un dikkat çeken transfer hamlesi Hyun-Seok Hong'u Belçika'da yayın yapan Walfoot. be yazarı Loic Woos, Fotomaç için değerlendirdi, "Çok iyi bir futbolcu, çok iyi bir transfer" dedi. Karadeniz devi orta sahaya Hyun-Seok Hong hamlesiyle dikkat çekti. Belçika'da da yankı uyandıran bu transfer hamlesini Walfoot.be yazarı Loic Woos, Fotomaç için değerlendirdi. Belçikalı gazeteci, Trabzonspor'un yetenekli bir yıldızla anlaştığını ifade ederek şunları söyledi: "Hyun-Seok Hong gerçekten çok iyi bir futbolcu. Gent için de çok önemli bir isim. Çok yaratıcı, birebirlerde çok etkilidir ve çok hızlıdır. Paslar ve şutlarda son hamlelerini geliştirmesi gerekiyor, ama müthiş bir pas yeteneği var. Sadece son vuruşlarda en iyi seçimi yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Süper Lig'e gitmesi biraz şaşırttı, çünkü Avrupa'nın 5 büyük ligine gitmesi düşünülüyordu."

BELÇİKA'DA YAKIN TAKİP

Belçika basını Trabzonspor'un Hyun-Seok Hong hamlesini yakından takip ediyor. Bordo mavililerin kadrosunda daha önce Belçika'da forma giymiş birçok ismin olduğu vurgulanıyor. Hyun-Seok Hong ile beraber Denswill, Draguş, Cihan Çanak ve Trezeguet'nin kariyerlerinde daha önce Belçika Pro Ligi'de oynamalarına dikkat çekiliyor.

ST GALLEN'E KARŞI YOK

Hyun-Seok Hong, 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan St. Gallen maçında forma giyemeyecek. Yıldız ismin Gent ile Konferans Ligi maçı oynaması nedeniyle statü gereği bu maçta oynayamayacağı belirtildi. Eğer Trabzonspor turu geçerse oyuncu lig aşamasındaki maçlarda forma giyebiliyor

Lo Celso'da F.Bahçe'nin işi çok zor!
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de öyle bir karar verdi ki! Büyük ödüle 4 adım kala…
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Muslera ve Torreira transfer için devrede!
Ferdi gidiyor 19'luk yıldız geliyor! İşte yapılan dev teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bronckhorst: Bu maça tekrardan bakacağız! Bronckhorst: Bu maça tekrardan bakacağız! 01:30
Beşiktaş evinde kazandı! Beşiktaş evinde kazandı! 01:30
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:30
Maçta kırmızı kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kararı! İşte o pozisyon 01:30
Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda Dünya yıldızı Fenerbahçe yolunda 01:30
Beşiktaş'ın 2 golü geçersiz sayıldı! Beşiktaş'ın 2 golü geçersiz sayıldı! 01:30
Daha Eski
Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! Crystal Palace'tan Zaha için olay açıklama! 01:30
İstanbul'da kazanan Başakşehir İstanbul'da kazanan Başakşehir 01:30
G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! G.Saray'dan Batista Mendy sürprizi! 01:30
Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... Flaş Becao gelişmesi! 10 milyon Euro'ya... 01:30
Fırtına bir transferi daha bitirdi! Fırtına bir transferi daha bitirdi! 01:30
G.Saray'a dünya şampiyonu sol bek! G.Saray'a dünya şampiyonu sol bek! 01:30