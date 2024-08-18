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Trabzon'da 3. Güney Koreli
Fırtına'da kadroya katılacak olan Hyun-Seok Hong, Trabzonspor'da oynayan eski Güney Koreli yıldızları akıllara getirdi. 25 yaşındaki orta saha bordo mavili kulüpte forma giyen 3. Güney Koreli isim olacak. Daha önce sol bekte oynayan Lee Young ile forvette yer alan Suk Hyun-jun bordo mavili formayı taşımıştı. 2002-03 ve 2004-06 yıllarında Trabzonspor'da başarılı dönemler geçiren Lee Young taraftarların sevgilisi olmuştu. Lee Young, 2002-03'te Türkiye Kupası'nı da kazanmıştı. Trabzonspor'da 87 resmi maça çıkan Güney Koreli sol bek, 1 gol 11 asistlik performans sergilemiş, tek golünü de Kadıköy'de Fenerbahçe filelerine göndermişti. Güney Kore Milli Takımı ile de 2002 Dünya Kupası'nda 4'ncü olan Lee Young, Süper Lig ve Trabzonspor tarihinin ilk Güney Koreli yıldızı olmuştu. Diğer Güney Koreli yıldız Suk Hyun-jun ise 2016-17 sezonunda 17 maçta 1 gol atabildi.
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