Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien'in konuğu olacak Trabzonspor'da şok bir gelişme yaşandı. Bordo mavililere, tecrübeli defans oyuncusu Stefan Savic'ten kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber!

Trabzonspor'da Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Rapid Wien maçı kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.

G.Saray'a 16'lık orta saha!
Dış basından flaş F.Bahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"
DİĞER
Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'iydi...Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı "Sinan görmesin"
AK Parti'ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı! | AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümü
Üründül'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe'ye zarar verdi"
Flaş Mourinho sözleri! "Herkesi terse yatırdı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? 10:18
Trabzonspor'a Savic'ten kötü haber! Trabzonspor'a Savic'ten kötü haber! 10:15
Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! Okan Buruk'tan Elias Jelert için şok rapor! 09:51
Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? Borac Banja Luka - KI Klaksvik maçı ne zaman? 09:41
Shamrock Rovers - Celje maçı ne zaman? Shamrock Rovers - Celje maçı ne zaman? 09:38
Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? 09:35
Daha Eski
Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Panevezys maçı ne zaman? 09:29
Lugano - Partizan maçı ne zaman? Lugano - Partizan maçı ne zaman? 09:26
Ajax - Panathinaikos maçı ne zaman? Ajax - Panathinaikos maçı ne zaman? 09:23
Üründül'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe'ye zarar verdi" Üründül'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe'ye zarar verdi" 09:18
Cercle Brugge - Molde maçı ne zaman? Cercle Brugge - Molde maçı ne zaman? 09:16
Elfsborg - Rijeka maçı ne zaman? Elfsborg - Rijeka maçı ne zaman? 09:13