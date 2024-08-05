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Rapid Wien mesaisi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 8 Ağustos Perşembe günü Rapid Wien ile oynayacak Trabzonspor’da hazırlıklar sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Rapid Wien mesaisi

Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışmasıyla başladı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

RAKİP BELLİ OLUYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un playoff turundaki muhtemel rakibi bugün belli oluyor. Bordo mavililerin, 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien'i elemesi halinde play-off'ta karşılaşacağı rakibi bugün TSİ 14.00'teki kurada netleşecek.Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin bugün saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi. Bilet fiyatları 4 bin 500 ile 350 lira arasında değişiyor.

BİLETLER ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'un 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın biletleri bugün satışa sunulacak. Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin bugün saat 11.00'den itibaren satışa çıkacağı belirtildi. Bilet fiyatları 4 bin 500 ile 350 lira arasında değişiyor.

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