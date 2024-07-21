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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Güney Koreli dinamo: Hyun-seok Hong

Transfer döneminin hızlı ekibi Trabzonspor, orta sahaya 2 takviye birden yapma peşinde... Başkan Ertuğrul Doğan 2 tane transfer yapacağını açıklarken, Gent forması giyen Hyun-seok Hong'un listede olduğu ve temaslara başlandığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'da Güney Koreli dinamo: Hyun-seok Hong

Başkan Ertuğrul Doğan, "3 orta saha ile görüşüyoruz. 2 tanesini alacağız" dedi. Karadeniz devi, Muhammed Cham, Okay Yokuşlu ve Gent forması giyen Güney Koreli Hyun-seok Hong ile de görüşme halinde. Belçika basınında yer alan haberlere göre, Trabzonspor, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Hong için Gent ile temasa geçti. Oyuncunun maliyeti konusunda araştırma yapan bordo- mavililer, şartların oluşması halinde resmi girişimlerde bulunmayı planlıyor. Ağustos 2022'de LASK Linz'den 1.5 milyon Euro bedelle Gent'e transfer olan Hong, Belçika ekibiyle 97 resmi maçta 16 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro ve Gent ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güney Kore Milli Takımı'nda 12 kez oynadı.

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