Haberler Trabzonspor Meunier'e transfer şoku!

Meunier'e transfer şoku!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Dortmund'dan transfer edilen Thomas Meunier, yeni sezon öncesi ani bir kararla sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Bu harekete tepki gösteren Başkan Ertuğrul Doğan, hukuki süreci başlattıklarını açıklamıştı. Fransa ekibi Lille'e transferi tamamlanmak üzere olan 32 yaşındaki Belçikalı sağ bekin transferi, Trabzonspor'un hukuki yollara başvurmasının yanı sıra UEFA ve FIFA sürecini de başlatmasının ardından askıya alındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Meunier'e transfer şoku!
Geçtiğimiz sezon devre arasında Dortmund'dan transfer edilen Thomas Meunier, yeni sezon öncesi ani bir kararla sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Bu harekete tepki gösteren Başkan Ertuğrul Doğan, hukuki süreci başlattıklarını açıklamıştı. Fransa ekibi Lille'e transferi tamamlanmak üzere olan 32 yaşındaki Belçikalı sağ bekin transferi, Trabzonspor'un hukuki yollara başvurmasının yanı sıra UEFA ve FIFA sürecini de başlatmasının ardından askıya alındı.
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