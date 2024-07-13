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Zeleznicar Pancevo 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, rakibini 3-1 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Bardhi, Visca ve Enis kaydetti. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:24 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 21:53
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Zeleznicar Pancevo 1-3 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Sırbistan'ın Birinci Lig ekiplerinden Zeleznicar Pancevo'yu 3-1 yendi.

43. dakikada Trabzonspor, serbest atıştan öne geçti. Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Bardhi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Popovic'in sağ tarafından filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

56. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Trezeguet, Yusif tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Visca, kullandığı sert penaltı atışında topu kalecinin sol tarafından filelere gönderdi: 2-0.

74. dakikada Serkan Asan'ın geri pasında kaleci Onuralp Çevikkan, topu rakibinin yakınında kontrol etmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1.

77. dakikada Trabzonspor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Cihan Çanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Enis Destan ayağıyla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

DRAGUŞ KADRODA YOK, NWAKAEME İKİNCİ YARIDA OYNADI

Trabzonspor'un Macaristan kampına dün katılan yeni transfer Denis Draguş, maç kadrosunda yer almadı. Bu oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Abdurrahman Bayram da karşılaşmada forma giymedi.

Trabzonspor'da takımla çalışmaya yeni başlayan Nwakaeme de maçta süre aldı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Trezegeuet'nin yerine oyuna dahil olan Nijeryalı oyuncu, Visca'nın da çıkmasıyla kaptanlık pazubendini taktı.

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