Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Gomes harekatı! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Gomes harekatı! İşte yapılan teklif

Trabzonspor, eski Barcelona'lı orta sahanın peşinde. Everton ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Portekizli yıldızın menajeri yıllık 3 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası istedi. Fırtına 2.5 milyon euro önerdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Gomes harekatı! İşte yapılan teklif

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor, İngiliz ekibi Everton ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Portekizli orta saha Andre Gomes için harekete geçti. Yönetim, 30 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Karadeniz devi, bir kez daha Gomes ve menajeri Rob Janssen ile masaya oturdu. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun da menajerliğini yapan Janssen, yapılan görüşmede tecrübeli futbolcu için yıllık 3 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro imza parası talep etti. Görüşmelerde 3 yıllık sözleşme süresi konusunda fikir birliğine varıldı.

4 BÖLGEDE OYNAYABILIYOR

Bordo-mavili yönetim, 1.88 boyundaki futbolcuya 2.5 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro imza parası karşı teklifini sundu. Pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Gomes'in transferi için bir hayli ısrarcı olduğu ifade edildi. Ön libero, merkez orta saha, sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilen Portekizli yıldız, Everton'da toplam 114 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 29 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giydi ancak gol ve asist üretemedi.

TAM 37 MİLYON EURO'YA SATILDI

Gomes, 2014 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı. 2016 yılında Barcelona'ya 37 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Barça'da geçirdiği ilk sezonda sakatlıklarla boğuştu ve forma şansı bulamadı. 2018 yılında Everton'a 22 milyon euro'ya gitti.

Pas oyununa çok hakim

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Gomes, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olma becerisi olan ve pas oyununa hakim bir orta saha oyuncusu. Aynı zamanda iyi bir savunma oyuncusu olan Gomes, hava toplarında da başarılıdır.

McTominay'e dev bütçe! İşte ödenecek rakam
F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
Dilan Polat- Engin Polat çiftinin 40 yıl hapisleri isteniyor! Cezanın detaylarına GÜNAYDIN ulaştı!
İran'ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Ziyech G.Saray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden flaş teklif
Mourinho'dan transfere onay çıktı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya yıldızları bedava!
Fırtına’da ‘Bayram’ üzüntüsü!
Deprem mi oldu son dakika 6 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 01:03
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 01:02
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 01:02
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 01:02
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 01:02
Daha Eski
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 01:02
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 01:02
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 01:02
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 01:02
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! 01:02
Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... 01:02