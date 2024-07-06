TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Gomes harekatı! İşte yapılan teklif

Trabzonspor, İngiliz ekibi Everton ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Portekizli orta saha Andre Gomes için harekete geçti. Yönetim, 30 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Karadeniz devi, bir kez daha Gomes ve menajeri Rob Janssen ile masaya oturdu. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun da menajerliğini yapan Janssen, yapılan görüşmede tecrübeli futbolcu için yıllık 3 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro imza parası talep etti. Görüşmelerde 3 yıllık sözleşme süresi konusunda fikir birliğine varıldı.

4 BÖLGEDE OYNAYABILIYOR

Bordo-mavili yönetim, 1.88 boyundaki futbolcuya 2.5 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro imza parası karşı teklifini sundu. Pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Gomes'in transferi için bir hayli ısrarcı olduğu ifade edildi. Ön libero, merkez orta saha, sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilen Portekizli yıldız, Everton'da toplam 114 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 29 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giydi ancak gol ve asist üretemedi.

TAM 37 MİLYON EURO'YA SATILDI

Gomes, 2014 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı. 2016 yılında Barcelona'ya 37 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Barça'da geçirdiği ilk sezonda sakatlıklarla boğuştu ve forma şansı bulamadı. 2018 yılında Everton'a 22 milyon euro'ya gitti.

Pas oyununa çok hakim

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Gomes, teknik kapasitesi yüksek, topa sahip olma becerisi olan ve pas oyununa hakim bir orta saha oyuncusu. Aynı zamanda iyi bir savunma oyuncusu olan Gomes, hava toplarında da başarılıdır.