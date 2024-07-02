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Adım adım Onuachu
Ukrayna'nın EURO 2024'e veda etmesi sonrası Roman Yaremchuk'la temasları hızlandıran Trabzonspor, diğer taraftan Onuachu konusunda yoğun mesai harcıyor. Hem yönetim hem de teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp, takımda kalma isteğini net şekilde söyleyen Onuachu, menajerine gelen tüm teklifleri geri çeviriyor. Bonservis konusunda kapıyı 15 milyon euro'dan açan Southampton'ın ise inadı kırıldı. Onuachu'nun kulübüne yaptığı baskı sonrası İngiliz ekibi rakamda 9 milyon euro'ya kadar indi. Ancak istedikleri rakam hâlâ yüksek geliyor.
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