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Emirhan için 3 milyon euro
Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Başakşehir takımında kiralık olarak forma giyen Emirhan İlkhan'ı istiyor. Bonservisi Torino'da olan 20 yaşındaki merkez orta saha için İtalyan basını ilginç bir iddia ortaya attı. Trabzonspor'un 1.75 boyundaki futbolcu için Çizme ekibine 3 milyon euro önerdiğini yazan İtalyanlar bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Yönetim bu iddiayı doğrulamadı.
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